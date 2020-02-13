АПБА: Из-за "птичьего гриппа" наложен запрет на ввоз продукции из 12 стран

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Наложен запрет на ввоз птицы и продуктов из птичьего мяса в Азербайджан из регионов 12 стран, где был обнаружен высокопатогенный "птичий грипп".

Как сообщает Report, об этом на брифинге в партии "Ени Азербайджан" сказал председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошкар Тахмазли.

Он сказал, что птица и птицепродукты относятся к группе продуктов высокого риска, ввиду чего каждая партия ввозимого в страну продукта проходит лабораторную проверку.

Председатель добавил, что продукты, которые импортировались из украинской провинции Винница, где зарегистрировано заболевании, и других областей, были исследованы и обнаружен возбудитель "птичьего гриппа" - серотип "Н9". В связи с этим был наложен временный запрет на экспорт продукции из этой страны.

Г. Тахмазли отметил, что в настоящее время с географической точки зрения болезнь распространена в мире на очень обширном ареале.