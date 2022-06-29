АПБА: В регионах для забоя жертвенных животных установят мобильные пункты

"В регионах для забоя жертвенных животных будут установлены мобильные пункты".

"В регионах для забоя жертвенных животных будут установлены мобильные пункты".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заведующий отделом здоровья животных Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

По его словам, в настоящее время по республике определяются места для пунктов забоя жертвенных животных, которые будут работать на праздник Гурбан: "На сегодняшний день отведено более 130 мест. Учитывая, что в праздничные дни, по сравнению с обычными днями, забой и продажа большого количества мяса жертвенных животных осуществляется в больших объемах, АПБА совместно с соответствующими государственными органами усилит свою деятельность".

Представитель АПБА отметил, что, как и в предыдущие годы, в дни праздника Гурбан забой и продажа жертвенных животных будут организованы по заранее установленным адресам: "В этих торговых точках заказчики смогут выбрать предназначенных для заклания жертвенных животных, прошедших ветеринарный контроль. Забой животных будет осуществляться в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями".