АПБА в первом полугодии подтвердило 45 случаев отравления граждан некачественными продуктами

18:50

В январе-июне этого года в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) поступило 238 обращений, связанных со случаями отравления некачественными продуктами питания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство, при этом 45 случаев отравления получили официальное подтверждение.

Всего за первое полугодие зарегистрировано 422 пострадавших от пищевых отравлений, по подтвержденным фактам отравлений - 154 пострадавших.

Агентство подчеркивает, что в январе-июне зарегистрирована гибель одного человека в результате употребления в пищу некачественных продуктов.