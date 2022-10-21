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АПБА: В партии российского картофеля обнаружен вредитель

АПБА: В партии российского картофеля обнаружен вредитель В картофеле, ввезенном из России в Азербайджан, обнаружен вредитель.
Здоровье
21 октября 2022 г. 18:05
АПБА: В партии российского картофеля обнаружен вредитель

В картофеле, ввезенном из России в Азербайджан, обнаружен вредитель.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в рамках мер по фитосанитарному контролю за партиями семян и продовольственного картофеля, ввезенными из России 14 сентября - 6 октября текущего года, в 16 случаях был выявлен вредный организм (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus - кольцевая бактериальная гниль картофеля).

Агентство предприняло соответствующие меры по уничтожению, обезвреживанию или возврату непригодных к использованию партий семян и картофеля в соответствии с законодательством.

В то же время было направлено письмо в Российскую Федерацию с целью проведения соответствующего расследования и усиления мер контроля, были введены временные ограничения на импорт на территорию страны семян и продовольственного картофеля, экспортируемого физическими лицами Махмудовым Рафаэлем Ниязи оглу, Гурбановым Тахиром Абдусаламовичем, Совзихановым Нурдином Совзихановичем и ООО "АА Трейд импорт".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyadan Azərbaycana gətirilən kartofda zərərverici aşkarlanıb

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