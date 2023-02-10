АПБА: В этом году на 17 мельницах и 154 пекарнях пройдут проверки

В этом году на 17 мельницах и 154 предприятиях по производству хлеба предполагается провести плановые проверки.

В этом году на 17 мельницах и 154 предприятиях по производству хлеба предполагается провести плановые проверки.

Как передает Report, об этом сказал руководитель аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов.

По его словам, в прошлом году было проведено 5 плановых и 2 внеплановые проверки на предприятиях по производству муки, а также 13 плановых и 15 внеплановых проверок на предприятиях по производству хлеба.

Представитель АПБА отметил, что деятельность двух предприятий по производству хлеба была ограничена из-за недочетов, а меры административного взыскания приняты в отношении должностных лиц 6 предприятий по производству муки и 15 предприятий по производству хлеба: "Собраны и переданы в лаборатории Института продбезопасности Азербайджана образцы 107 хлебобулочных изделий, из которых 102 изготавливаются из местной продукции, а 5 – импортной. Согласно результатам анализов, 33 продукта соответствуют нормативным документам, проверка 74 образцов продолжается".