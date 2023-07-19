АПБА: В деятельности 27 коммерческих предприятий и объектов общепита выявлены нарушения

17-18 июля сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторинга 31 коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в области продовольствия, в том числе 16 предприятий общественного питания, выявили нар

17-18 июля сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторинга 31 коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в области продовольствия, в том числе 16 предприятий общественного питания, выявили нарушения в деятельности 27 предприятий.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Было отмечено, что выявлено 7 фактов отсутствия регистрационной выписки о безопасности пищевых продуктов, 24 факта были связаны с отсутствием первичного и периодического медицинского осмотра работников объектов общепита, 9 - с приемом продуктов животного происхождения без ветеринарного свидетельства или справки, 2 - продажей пищевых продуктов в ненадлежащей упаковке, и 1 - реализацией продукции без маркировки на азербайджанском языке.

Были выданы обязательные предписания для устранения выявленных недостатков.