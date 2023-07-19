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АПБА: В деятельности 27 коммерческих предприятий и объектов общепита выявлены нарушения

АПБА: В деятельности 27 коммерческих предприятий и объектов общепита выявлены нарушения 17-18 июля сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторинга 31 коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в области продовольствия, в том числе 16 предприятий общественного питания, выявили нар
Здоровье
19 июля 2023 г. 15:54
АПБА: В деятельности 27 коммерческих предприятий и объектов общепита выявлены нарушения

17-18 июля сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ходе мониторинга 31 коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в области продовольствия, в том числе 16 предприятий общественного питания, выявили нарушения в деятельности 27 предприятий.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Было отмечено, что выявлено 7 фактов отсутствия регистрационной выписки о безопасности пищевых продуктов, 24 факта были связаны с отсутствием первичного и периодического медицинского осмотра работников объектов общепита, 9 - с приемом продуктов животного происхождения без ветеринарного свидетельства или справки, 2 - продажей пищевых продуктов в ненадлежащей упаковке, и 1 - реализацией продукции без маркировки на азербайджанском языке.

Были выданы обязательные предписания для устранения выявленных недостатков.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: "27 ticarət və ictimai iaşə müəssisəsində nöqsanlar müəyyən olunub"

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