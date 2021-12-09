АПБА: В рационе детсадов отсутствуют необходимые питательные вещества

"В результате мониторинга было установлено, что ответственные лица дошкольных образовательных учреждений и сотрудники пищеблока обладают недостаточными знаниями в области безопасности пищевых продуктов. Они даже не знают о существовании нормативно-правовы

"В результате мониторинга было установлено, что ответственные лица дошкольных образовательных учреждений и сотрудники пищеблока обладают недостаточными знаниями в области безопасности пищевых продуктов. Они даже не знают о существовании нормативно-правовых актов в этой области".

Как сообщает Report, об этом рассказала сотрудник Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Шахла Юсифзаде, говоря о правильной организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и требованиях технических нормативно-правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

По ее словам, составленные в образовательных учреждениях меню не соответствуют нормам физиологических потребностей детей в соответствии с их возрастной группой: "То есть в течение дня ребенок не получает необходимые питательные вещества. Меню не всегда соответствует установленным нормам".