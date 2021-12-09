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АПБА: В рационе детсадов отсутствуют необходимые питательные вещества

АПБА: В рационе детсадов отсутствуют необходимые питательные вещества "В результате мониторинга было установлено, что ответственные лица дошкольных образовательных учреждений и сотрудники пищеблока обладают недостаточными знаниями в области безопасности пищевых продуктов. Они даже не знают о существовании нормативно-правовы
Здоровье
9 декабря 2021 г. 16:57
АПБА: В рационе детсадов отсутствуют необходимые питательные вещества
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"В результате мониторинга было установлено, что ответственные лица дошкольных образовательных учреждений и сотрудники пищеблока обладают недостаточными знаниями в области безопасности пищевых продуктов. Они даже не знают о существовании нормативно-правовых актов в этой области".

Как сообщает Report, об этом рассказала сотрудник Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Шахла Юсифзаде, говоря о правильной организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и требованиях технических нормативно-правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

По ее словам, составленные в образовательных учреждениях меню не соответствуют нормам физиологических потребностей детей в соответствии с их возрастной группой: "То есть в течение дня ребенок не получает необходимые питательные вещества. Меню не всегда соответствует установленным нормам".

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Food Safety Agency: Children in kindergartens don’t get essential nutrients
Версия на азербайджанском языке AQTA: "Bağçalarda uşaqlara zəruri maddəli qidalar verilmir"

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