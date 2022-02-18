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AQTA закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку

AQTA закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку.
Здоровье
18 февраля 2022 г. 17:27
AQTA закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку.

Как сообщили Report в AQTA, в ходе внеплановой проверки на предприятии по производству молочной продукции, расположенном в поселке М.Расулзаде Бинагадинского района города Баку и принадлежащем физическому лицу Рамазанову Мехману Махир оглу, были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности.

Прием сырья и проход работников к месту производства на предприятии осуществляются через один и тот же вход. Все производственные процессы выполняются в одной и той же части помещения. В то же время на складе готовой продукции предприятия были обнаружены немаркированные продукты. В связи с выявленными нарушениями предприниматель привлечен к административной ответственности, деятельность предприятия ограничена.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA Bakıda süd məhsulları istehsalı müəssisəsini bağlayıb

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