AQTA закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) закрыло предприятие по производству молочной продукции в Баку.

Как сообщили Report в AQTA, в ходе внеплановой проверки на предприятии по производству молочной продукции, расположенном в поселке М.Расулзаде Бинагадинского района города Баку и принадлежащем физическому лицу Рамазанову Мехману Махир оглу, были выявлены нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности.

Прием сырья и проход работников к месту производства на предприятии осуществляются через один и тот же вход. Все производственные процессы выполняются в одной и той же части помещения. В то же время на складе готовой продукции предприятия были обнаружены немаркированные продукты. В связи с выявленными нарушениями предприниматель привлечен к административной ответственности, деятельность предприятия ограничена.