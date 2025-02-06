Азербайджан ввел ограничения на ввоз продукции птицеводства из Литвы

Азербайджан ввел ограничения на ввоз продукции птицеводства из Литвы.

Азербайджан ввел ограничения на ввоз птицы и продукции птицеводства из Литвы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации Всемирной организации по охране здоровья животных, в Клайпедском регионе Литвы зарегистрирован случай высокопатогенного птичьего гриппа.

Для защиты территории Азербайджана от указанного инфекционного заболевания временно ограничен импорт живой птицы и птицеводческой продукции из предприятий, расположенных в радиусе 10 км от хозяйства.

Также для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.