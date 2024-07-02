АПБА: В Азербайджане не распространены опасные инфекционные заболевания среди животных

В Азербайджане не распространены какие-либо острые, особо опасные инфекционные заболевания среди животных.

В Азербайджане не распространены какие-либо острые, особо опасные инфекционные заболевания среди животных.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сообщил заведующий отделом здоровья животных Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев.

По его словам, Азербайджан регионально находится в эндемически неблагополучной зоне по ряду особо опасных заболеваний животных: "При поддержке государства проводятся плановые мероприятия против особо опасных заболеваний. Планирование мероприятий и контроль за их проведением осуществляет АПБА, а реализацию - Министерство сельского хозяйства и его соответствующие структуры".