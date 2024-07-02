АПБА: В Азербайджане меры в сфере охраны здоровья животных приносят свои плоды

Реализация в последние годы в Азербайджане широкомасштабных мер и внедрение инноваций в сфере безопасности пищевых продуктов и здоровья животных принесла свои плоды в сфере борьбы с болезнями животных.

Реализация в последние годы в Азербайджане широкомасштабных мер и внедрение инноваций в сфере безопасности пищевых продуктов и здоровья животных принесли свои плоды в борьбе с болезнями животных.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагим Гулиев на международном мероприятии, посвященном борьбе с зоонозными заболеваниями.

По его словам, учитывая нестабильный эпизоотический статус в регионе, в том числе Азербайджане, обеспечение постоянного контроля над ящуром является одной из основных целей: "Продолжается деятельность по "Поэтапному плану борьбы с ящуром". В то же время ведется работа в направлении усиления контроля над этим заболеванием и создания свободной зоны путем проведения предварительной вакцинации".