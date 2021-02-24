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АПБА: В 31 объекте выявлены нарушения 

АПБА: В 31 объекте выявлены нарушения  В связи с выявленными недостатками приняты меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях
Здоровье
24 февраля 2021 г. 16:24
АПБА: В 31 объекте выявлены нарушения 

Агентство продбезопасности (АПБА) продолжает проводить рейды в объектах общепита с целью контроля исполнения требований законодательства, а также методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета министров.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках контрольных мероприятий 23 февраля 2021 года в 363 объектах общепита по всей стране было проведено 640 мониторингов. В ходе мониторингов на 31 предприятии были выявлены факты грубого нарушения требований законодательства.

В связи с выявленными недостатками приняты меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: 31 obyektdə pozuntular aşkarlanıb

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