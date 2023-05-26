АПБА: Утверждения о продаже искусственного риса необоснованны

Распространенные в соцсетях утверждения о якобы продаже искусственного риса необоснованны.

Распространенные в соцсетях утверждения о якобы продаже искусственного риса необоснованны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечается, что результаты проведенных агентством мониторингов и лабораторных анализов показали, что находящийся в продаже рис натуральный:

"Тем не менее, если у потребителей возникают сомнения относительно качества и безопасности продуктов питания, они могут сообщить об этом, позвонив в кол-центр "1003" АПБА".

Отметим, что АПБА в рамках проводимых с 15 марта мониторингов собрала 25 образцов в торговых сетях и представила на лабораторный анализ. Анализы установили, что 4 местных и 21 импортный продукт соответствуют продовольственным нормативам.