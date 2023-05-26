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АПБА: Утверждения о продаже искусственного риса необоснованны

АПБА: Утверждения о продаже искусственного риса необоснованны Распространенные в соцсетях утверждения о якобы продаже искусственного риса необоснованны.
Здоровье
26 мая 2023 г. 10:09
АПБА: Утверждения о продаже искусственного риса необоснованны

Распространенные в соцсетях утверждения о якобы продаже искусственного риса необоснованны.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА).

Отмечается, что результаты проведенных агентством мониторингов и лабораторных анализов показали, что находящийся в продаже рис натуральный:

"Тем не менее, если у потребителей возникают сомнения относительно качества и безопасности продуктов питания, они могут сообщить об этом, позвонив в кол-центр "1003" АПБА".

Отметим, что АПБА в рамках проводимых с 15 марта мониторингов собрала 25 образцов в торговых сетях и представила на лабораторный анализ. Анализы установили, что 4 местных и 21 импортный продукт соответствуют продовольственным нормативам.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: "Satışda süni düyülərin olması barədə iddialar əsassızdır"

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