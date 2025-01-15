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АПБА: Утилизированы 1,5 т непригодного для употребления меда

АПБА: Утилизированы 1,5 т непригодного для употребления меда В торговых сетях Азербайджана в продукции девяти производителей выявлены нарушения норм качества и безопасности.
Здоровье
15 января 2025 г. 18:18
АПБА: Утилизированы 1,5 т непригодного для употребления меда

В торговых сетях Азербайджана в продукции девяти производителей выявлены нарушения норм качества и безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Специалисты агентства провели анализ 50 образцов меда, отобранных из различных торговых сетей. Результаты показали, что 23 образца соответствуют стандартам, однако в 27 образцах меда девяти производителей выявлены нарушения.

В связи с выявленными нарушениями на производствах проведены внеплановые проверки, а партии меда изъяты из торговых сетей. Также в двух случаях зафиксированы недостатки в информации на этикетках, что привело к привлечению предпринимателей к административной ответственности.

По результатам контроля 1 тонна 560 кг меда, признанного непригодным для употребления, были утилизированы в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке 27 bal məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

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