АПБА усилило контрольные меры в связи с массовым отравлением в Турции

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) усилило контрольные меры в связи с массовым отравлением в Турции.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) усилило контрольные меры в связи с массовым отравлением в Турции.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Ранее отмечалось, что в нескольких городах Турции произошли случаи массового отравления поддельным алкоголем, содержащим метанол. В Анкаре число погибших достигло 59, еще 37 человек проходят лечение.

Импортируемые в нашу страну спиртные напитки из Турции и других стран проходят строгий контроль. Ввоз поддельного алкоголя пресекается, а продукция допускается к продаже только после лабораторных проверок, отметили в агентстве.

В 2024 году из Турции импортировано 645 120 литров алкоголя, в том числе 23 700 литров ракы, 620 890 литров пива и 530 литров вина. С 1 января по 17 февраля 2025 года поставлено 46 300 литров, вся продукция прошла проверку и допущена к продаже.

Контрольные меры продолжаются.