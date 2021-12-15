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АПБА: Упрощен экспорт фундука из Азербайджана в Европу

АПБА: Упрощен экспорт фундука из Азербайджана в Европу В настоящее время среди экспортируемой из Азербайджана продукции растениеводства важное место занимает фундук.
Здоровье
15 декабря 2021 г. 10:29
АПБА: Упрощен экспорт фундука из Азербайджана в Европу

В настоящее время среди экспортируемой из Азербайджана продукции растениеводства важное место занимает фундук.

Как сообщает Report, с первого дня работы Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) усилило контроль над экспортируемым фундуком и предприняло последовательные меры в данной сфере.

В результате принятых мер по сравнению с предыдущими годами при экспорте в страны Европейского союза резко сократилось количество случаев обнаружения афлатоксинов в партиях фундука. В 2017-2018 годах из-за обнаружения афлатоксинов в экспортируемых в ЕС продуктах поступило 18 (всего 26) уведомлений, партии груза были возвращены, а частота проверок партий груза увеличилась. В 2020 году зарегистрирован всего 1, а в 2021 году - 2 уведомления.

В соответствии с решением ЕС от 2019 года каждая партия фундука, экспортируемая из Азербайджана в страны ЕС, должна была привлекаться к лабораторному обследованию и сопровождаться сертификатом здоровья.

В результате принятых мер ЕС высоко оценил систему контроля, осуществляемого Агентством. Соответствующая структура ЕС приняла решение о разрешении на ввоз каждой партии экспортируемого из нашей страны груза без привлечения к токсикологической лабораторной экспертизе и сопровождающих документов с сохранением 20-процентной частоты проверки.

В связи с этим в соответствующее решение ЕС внесено изменение.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: "Azərbaycandan Avropaya fındıq ixracı asanlaşıb"

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