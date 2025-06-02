АПБА уничтожило крупную партию российской сгущенки из-за опасного состава

АПБА уничтожило крупную партию российской сгущенки из-за опасного состава

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило несоответствие нормам безопасности в импортированных из России молочных продуктах.

Как сообщили Report в АПБА, в рамках контрольных мероприятий в образцах 1593 кг сгущенного молока производства российской компании "Орские молочные продукты", импортированного компанией "Бестинг", была выявлена запрещенная пищевая добавка - бензойная кислота.

В соответствии с законодательством, Агентством было принято решение об уничтожении всей партии опасной молочной продукции.

Бензойная кислота и ее соли (бензоаты) широко применяются в качестве консервантов благодаря антимикробным и антигрибковым свойствам. Однако избыточное потребление этих веществ может вызывать аллергические реакции, раздражение желудочно-кишечного тракта и другие побочные эффекты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать суточное поступление бензоатов в организм.