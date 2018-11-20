АПБА уничтожило 2.5 тонн мяса неизвестного происхождения

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ 20 ноября Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило 2.5 тонн непригодного к употреблению, вредного для человеческого организма мяса неизвестного происхождения.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

При процессе уничтожения мяса на Полигоне опасных отходов министерства экологии и природных ресурсов присутствовали также представители ряда СМИ.

Отметим, что некоторое время назад сотрудники АПБА и соответствующих структур выявили в пунктах продажи мяса на улице С.Вургуна Насиминского района Баку 2.5 тонн туши животных неизвестного происхождения. От мяса исходил резкий запах. Лабораторный анализ взятых образцов показал, что данное мясо не пригодно для употребления и вредно для человеческого организма.