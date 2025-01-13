АПБА: Уничтожено более 6 тыс. биологически активных пищевых добавок, не соответствующие нормативам

16:14

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило более 6 тыс. биологически активных пищевых добавок, ввезенных в страну и несоответствующих требованиям.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации АПБА.

Так, на основании поступившего обращения во время внеплановой проверки одной из аптек в Сальяне были взяты образцы биологически активной пищевой добавки со сроком производства 01.11.2023 и использования до 01.11.2026, которые были направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности.

В результате анализа установлено, что количество вещества "Коэнзим Q10" в составе продукта не соответствует информации на этикетке.

В связи с этим фактом, в соответствии с законодательством, было принято решение об отзыве партии продукта из торговых сетей, в результате чего 6 113 ед. продукции были отозваны из аптек и уничтожены на полигоне бытовых отходов.