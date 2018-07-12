АПБА: Следует прекратить незаконную разделку мяса на улицах, вдоль дорог

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Агентство продбезопасности Азербайджана вновь предупредило владельцев пунктов разделки мяса, не отвечающих требованиям продбезопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

Как Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства, в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана "О регулировании деятельности по забою животных" от 11 июня 2018 года агентство требует прекратить незаконную разделку мяса в местах, не отвечающих требованиям продбезопасности санитарно-гигиеническим нормам, на улицах, вдоль дорог.

Агентство предупредило, что согласно требованиям законодательства совместно с МВД принимаются меры для приостановления подобного рода деятельности.

С целью обеспечения населения здоровым мясом и мясопродуктами Агентство продбезопасности призывает лица, занимающиеся незаконным забоем животных, следовать требованиям закона и не осуществлять незаконную деятельность в данной сфере.