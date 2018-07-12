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    АПБА: Следует прекратить незаконную разделку мяса на улицах, вдоль дорог

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Агентство продбезопасности Азербайджана вновь предупредило владельцев пунктов разделки мяса, не отвечающих требованиям продбезопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

    Как Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства, в связи с исполнением распоряжения президента Азербайджана "О регулировании деятельности по забою животных" от 11 июня 2018 года агентство требует прекратить незаконную разделку мяса в местах, не отвечающих требованиям продбезопасности санитарно-гигиеническим нормам, на улицах, вдоль дорог.

    Агентство предупредило, что согласно требованиям законодательства совместно с МВД принимаются меры для приостановления подобного рода деятельности.

    С целью обеспечения населения здоровым мясом и мясопродуктами Агентство продбезопасности призывает лица,  занимающиеся незаконным забоем животных,  следовать требованиям закона и не осуществлять незаконную деятельность в данной сфере.

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