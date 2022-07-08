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АПБА: Шкуры забитых на праздник Гурбан животных могут экспортироваться на рынки Европы

АПБА: Шкуры забитых на праздник Гурбан животных могут экспортироваться на рынки Европы "Шкуры жертвенных животных, которых забьют на праздник Гурбан, будут экспортироваться на европейские рынки".
Здоровье
8 июля 2022 г. 13:19
АПБА: Шкуры забитых на праздник Гурбан животных могут экспортироваться на рынки Европы

"Шкуры жертвенных животных, которых забьют на праздник Гурбан, будут экспортироваться на европейские рынки".

Как передает Report, об этом руководитель аппарата Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Эльхан Микаилов сказал на брифинге по подготовке к проведению Гурбан байрамы.

По его словам, предприниматели смогут экспортировать шкуры этих животных после ветеринарной экспертизы.

"В результате длительных переговоров между АПБА и соответствующей структурой Евросоюза, разрешен экспорт шкур животных из Азербайджана в ЕС. Если есть компании с такими планами, им нужно обратиться в АПБА и пройти госрегистрацию. Мы, в свою очередь, информируем об этом соответствующую структуру ЕС", - отметил Э.Микаилов.

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Версия на азербайджанском языке AQTA : "Qurban bayramında kəsilən heyvanların dəriləri Avropa bazarlarına ixrac edilə bilər"

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