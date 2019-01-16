АПБА сделало предупреждение в связи с ящуром

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Населению сделано предупреждение в связи с защитой от инфекционных болезней животных, которые могут перейти на территорию Азербайджана из других стран.

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности, Всемирной организацией по охране здоровья животных в Михайловском районе Приморского края России зарегистрирован ящур: "В связи с этим принято решение о временном ограничении ввоза животных и продуктов животного происхождения из данного края. В то же время для усиления контрольных мероприятий АПБА обратилось в Государственный таможенный комитет для дезинфекции на таможенных пунктах транспортных средств, следующих из Приморского края России, или проезжающих с этой территории транзитом".