АПБА сделало предупреждение предпринимателям, занимающимся ввозом ветеринарных препаратов и корма

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело встречу с предпринимателями, занимающимися ввозом ветеринарных препаратов, корма и кормовых добавок.

Как сообщили Report в Агентстве, на встрече обсудили вопросы решения недочетов, допускаемых физическими и юридическими лицами при ввозе в страну ветеринарных препаратов, корма и кормовых добавок.

На встрече предпринимателям сообщили о необходимости сопроводительных документов для товаров, ввозимых в предусмотренном законодательством порядке. Зампредседателя Агентства Рашад Мафусов отметил важность регистрации занимающихся ввозом ветеринарных препаратов, корма и кормовых добавок физических и юридических лиц и призвал предпринимателей активно участвовать в процессе.

Заведующим отделом здоровья животных и ветеринарного контроля – старший государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев подчеркнул важность применения в данной сфере международного опыта.

Заведующий отделом информационного обеспечения и инновативных решений АПБА Мансур Пириев сказал, что просветительская работа субъектов предпринимательства будет продолжена.