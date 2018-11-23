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    АПБА сделало предупреждение предпринимателям, занимающимся ввозом ветеринарных препаратов и корма

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана провело встречу с предпринимателями, занимающимися ввозом ветеринарных препаратов, корма и кормовых добавок.

    Как сообщили Report в Агентстве, на встрече обсудили вопросы решения недочетов, допускаемых физическими и юридическими лицами при ввозе в страну ветеринарных препаратов, корма и кормовых добавок.

    На встрече предпринимателям сообщили о необходимости сопроводительных документов для товаров, ввозимых в предусмотренном законодательством порядке. Зампредседателя Агентства Рашад Мафусов отметил важность регистрации занимающихся ввозом ветеринарных препаратов, корма и кормовых добавок физических и юридических лиц и призвал предпринимателей активно участвовать в процессе.

    Заведующим отделом здоровья животных и ветеринарного контроля – старший государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев подчеркнул важность применения в данной сфере международного опыта.

    Заведующий отделом информационного обеспечения и инновативных решений АПБА Мансур Пириев сказал, что просветительская работа субъектов предпринимательства будет продолжена.

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