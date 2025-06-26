АПБА: Распространенная информация о пищевом отравлении в Барде не подтвердилась

Информация, распространённая рядом новостных сайтов о якобы произошедшем пищевом отравлении двух человек в Барде, не подтвердилась.

Информация, распространённая рядом новостных сайтов о якобы произошедшем пищевом отравлении двух человек в Барде, не подтвердилась.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Как отметили в ведомстве, по данному факту АПБА провело соответствующее расследование. Несмотря на то, что в Центральной районной больнице Барды изначально пациентам был поставлен предварительный диагноз — токсическое воздействие других вредных веществ, содержащихся в неустановленных пищевых продуктах, впоследствии диагноз пищевого отравления не был подтверждён.

АПБА ещё раз подчёркивает, что в вопросах, касающихся возможных случаев отравлений, граждане и средства массовой информации должны доверять только официальной информации, подтверждённой компетентными государственными органами.