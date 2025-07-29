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АПБА проводит мониторинги в объектах торговли и продаж в Баку

АПБА проводит мониторинги в объектах торговли и продаж в Баку 14:52 Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проводят мониторинги в торговых и сбытовых сетях, функционирующих в Баку.
Здоровье
29 июля 2025 г. 15:08
АПБА проводит мониторинги в объектах торговли и продаж в Баку

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проводят мониторинги в объектах торговли и продаж в Баку.

Об этом сообщили Report в АПБА.

В ходе мониторинга выявлено, что различные виды упакованной питьевой воды хранятся перед некоторыми магазинами и торговыми сетями на открытом воздухе без соблюдения температурного режима, под прямыми солнечными лучами.

Для устранения выявленных недостатков даются соответствующие поручения. Кроме этого, обеспечивается хранение продуктов в соответствии с информацией на их этикетке.

АПБА уточняет, что мониторинги в настоящее время продолжаются.

Потребители могут сообщить о несоответствиях, позвонив на горячую линию АПБА - 1003 или через мобильное приложение "E-Qidam".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ticarət və satış şəbəkələrində monitorinqlər keçirilir

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