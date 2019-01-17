АПБА проводит мониторинг в связи с "птичьим гриппом"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В соответствии с утвержденным Агентством продбезопасности графиком, в стране проводится мониторинг в связи с высокопатогенным "птичьим гриппом".

Как сообщили Report в Агентстве, мониторинги начались 14 января и завершатся 18 января.

Мониторинги проводятся с участием сотрудников АПБА и региональных отделений, соответствующими лабораториями Института продбезопасности Азербайджана, сотрудников министерств сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и природных ресурсов в местах временной остановки перелетных птиц в Абшеронском национальном парке на острове Пираллахи, охотничьем хозяйстве Агзыбир в Шабранском районе, Ширванском национальном парке в Сальянском районе, Аггёльском национальном парке в Агджебединском районе, Гызылагаджском государственном заповеднике в Лянкяранском районе, а также семейных и мелких коммерческих и промышленных птицеводческих хозяйствах в названных районах.

У птиц взяты образцы крови и переданы на исследование в Центральную ветеринарную лабораторию Института продбезопасности Азербайджана.

Отметим, что о результатах анализов общественности будет дана информация.