АПБА проводит мониторинг качества детских подарочных наборов со сладостями

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) провело в торговых сетях страны мониторинг качества детских новогодних подарочных наборов со сладостями.

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) провело в торговых сетях страны мониторинг качества детских новогодних подарочных наборов со сладостями.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинг проводился с целью контроля за потребительским рынком и обеспечения населения безопасными продуктами питания.

Сотрудники АПБА проверили на качество 4220 единиц продукции в 299 субъектах предпринимательства. Выявленные в ходе проверок нарушения в основном были связаны с тем, что некоторые предприятия, упаковывающие продукты, не прошли регистрацию безопасности пищевых продуктов, не указали на упаковке информацию о сроке годности продукта.

В агентстве сообщили, что мониторинги качества подарочных наборов со сладостями продолжаются.

"АПБА еще раз призывает граждан быть внимательными при покупке новогодних подарочных наборов в торговых сетях. Призываем граждан сообщать на горячую линию "1003" о выявленных нарушениях в связи с содержимым новогодних подарочных наборов, сроками годности, условиями хранения", - сказал он.