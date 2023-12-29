О нас

АПБА проводит мониторинг качества детских подарочных наборов со сладостями

АПБА проводит мониторинг качества детских подарочных наборов со сладостями Агентство продовольственной безопасности (АПБА) провело в торговых сетях страны мониторинг качества детских новогодних подарочных наборов со сладостями.
Здоровье
29 декабря 2023 г. 17:58
АПБА проводит мониторинг качества детских подарочных наборов со сладостями

Агентство продовольственной безопасности (АПБА) провело в торговых сетях страны мониторинг качества детских новогодних подарочных наборов со сладостями.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинг проводился с целью контроля за потребительским рынком и обеспечения населения безопасными продуктами питания.

Сотрудники АПБА проверили на качество 4220 единиц продукции в 299 субъектах предпринимательства. Выявленные в ходе проверок нарушения в основном были связаны с тем, что некоторые предприятия, упаковывающие продукты, не прошли регистрацию безопасности пищевых продуктов, не указали на упаковке информацию о сроке годности продукта.

В агентстве сообщили, что мониторинги качества подарочных наборов со сладостями продолжаются.

"АПБА еще раз призывает граждан быть внимательными при покупке новогодних подарочных наборов в торговых сетях. Призываем граждан сообщать на горячую линию "1003" о выявленных нарушениях в связи с содержимым новогодних подарочных наборов, сроками годности, условиями хранения", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA Yeni il hədiyyə qutuları ilə bağlı monitorinqlər keçirir

Самое важное

Лейла Алиева приняла участие в концерте От сердца к сердцу
Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"
29 декабря 2023 г. 10:07
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi