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    АПБА провела рейд против незаконных пунктов продажи мяса и забоя скота

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело в Низаминском районе столицы рейд против незаконных пунктов продажи мяса и забоя скота. 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА. 

    Согласно информации, Агентство продолжает контрольные мероприятия, направленные на пресечение незаконного забоя животных на улицах, обочинах дорог и местах, не соответствующих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

    До сих пор совместно с представителями местных органов исполнительной власти в ряде пунктов забоя животных были проведены рейды. Владельцы подобных пунктов были предупреждены, а также снесены незаконно сооруженные на обочинах дорог и несоответствующие требованиям продовольственной безопасности установки. 

    В ходе рейдов выявилось наличие до сих пор на улицах и обочинах дорог не отвечающих стандартам пунктов забоя скота и продажи мяса. 

    В целом было осмотрено около 40 подобных пунктов и приняты предусмотренные законодательством административные меры. Лицам, занимающимся незаконным забоем животных, рекомендовали пользоваться отвечающими современным стандартам пунктами забоя скота. 

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