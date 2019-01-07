АПБА провела рейд против незаконных пунктов продажи мяса и забоя скота

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело в Низаминском районе столицы рейд против незаконных пунктов продажи мяса и забоя скота.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений АПБА.

Согласно информации, Агентство продолжает контрольные мероприятия, направленные на пресечение незаконного забоя животных на улицах, обочинах дорог и местах, не соответствующих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям.

До сих пор совместно с представителями местных органов исполнительной власти в ряде пунктов забоя животных были проведены рейды. Владельцы подобных пунктов были предупреждены, а также снесены незаконно сооруженные на обочинах дорог и несоответствующие требованиям продовольственной безопасности установки.

В ходе рейдов выявилось наличие до сих пор на улицах и обочинах дорог не отвечающих стандартам пунктов забоя скота и продажи мяса.

В целом было осмотрено около 40 подобных пунктов и приняты предусмотренные законодательством административные меры. Лицам, занимающимся незаконным забоем животных, рекомендовали пользоваться отвечающими современным стандартам пунктами забоя скота.