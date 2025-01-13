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АПБА проведет очередные мониторинги птичьего гриппа

АПБА проведет очередные мониторинги птичьего гриппа 13-17 января будут проведены очередные эпизоотологические мониторинги c целью изучения ситуации с птичьим гриппом в Азербайджане.
Здоровье
13 января 2025 г. 11:02
АПБА проведет очередные мониторинги птичьего гриппа

13-17 января будут проведены очередные эпизоотологические мониторинги c целью изучения ситуации с птичьим гриппом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), мониторинг будет проводиться на территориях охотничьих хозяйств и национальных парков, включая водно-болотные, прибрежные и другие зоны.

С целью выявления возбудителя заболевания будут отлавливаться дикие птицы, а также для проведения лабораторных исследований будут взяты диагностические образцы у домашних птиц, содержащихся в некоторых промышленных птицеводческих предприятиях и в семейных хозяйствах на территории республики.

Сбор данных в рамках мониторинга будет осуществляться через программу Epicollect5.

В мониторингах примут участие сотрудники и специалисты АПБА, Института продовольственной безопасности, Центра здоровья животных и ветеринарных услуг при Агентстве аграрных услуг, Службы охраны биологического разнообразия, а также Центра по контролю особо опасных инфекций Министерства здравоохранения.

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Версия на азербайджанском языке Quş qripinə qarşı növbəti epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

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