АПБА прокомментировало продажу пряников с неверной датой производства

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) прокомментировало распространенную в соцсетях информацию о продаже пряников с неверной датой производства.

Как сообщили в АПБА в ответ на запрос Report, согласно статье 11 закона "О продуктах питания", производители продуктов питания должны упаковывать и наклеивать этикетки на производимые ими продукты согласно требованиям технических регламентов и технических нормативно-правовых актов в сфере продбезопасности.

В ответе агентства говорится, что на этикетке должны отображаться наименование продукции, вид и состав, объем (вес), пищевая ценность, сфера и правила использования, дата производства и срок годности, условия хранения, наименование производителя, адрес и другая информация, требуемая в технических нормативно-правовых актах в сфере продбезопасности:

"Каждый производитель несет ответственность за правдивость и достоверность этой информации. В связи с просроченностью продукта сообщаем, что согласно статье 16 закона "О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите прав предпринимателей", внеочередная проверка проводится при поступлении в проверяющий орган от юридических и физических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления подкрепленной фактами официальной информации о непосредственной опасности продукта или нанесении вреда здоровью людей, окружающей среде, государственным имущественным интересам. При поступлении опирающейся на факты информации на указанную тему агентством будут предприняты меры в соответствии с законодательством".