АПБА прокомментировало информацию о прекращении деятельности ООО "Волт Азербайджан"

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) отреагировало на информацию, распространяемую на некоторых сайтах и социальных сетях о прекращении деятельности ООО "Волт Азербайджан".

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) отреагировало на информацию, распространяемую на некоторых сайтах и социальных сетях о прекращении деятельности ООО "Волт Азербайджан".

В ответ на запрос Report было отмечено, что решение касается конкретных направлений, связанных с недостатками при доставке (транспортировке) продуктов питания.

В ведомстве подчеркнули, что ограничение распространяется на такие направления, как нарушение температурного режима продукции и правил товарного соседства при доставке пищевых продуктов потребителям, отсутствие дезинфекции транспортных средств, несоответствующие требованиям термосумки, непрохождение лицами, участвующими в доставке пищевых продуктов, медицинского освидетельствования.

"В целом, требования законодательства должны соблюдаться на всех этапах. Аномальные погодные условия делают этот вопрос еще более актуальным. Нарушение требований какого-либо законодательства о перевозке, хранении пищевых продуктов, особенно в жаркие летние месяцы, может привести к серьезным осложнениям для здоровья человека. Агентство продолжит работу в этом направлении и еще больше усилит меры контроля".