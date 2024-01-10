Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает кампанию "Сократи потребление сахара, продли жизнь".
Как сообщает Report, акция реализуется в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения и здорового питания.
По данным исследований, неинфекционные заболевания ежегодно становятся причиной смерти 41 млн человек в мире, что составляет 74% от общего числа смертей. 17,9 млн смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания, а 2 млн - на сахарный диабет. На развитие этих заболеваний большое влияние оказывает чрезмерное употребление сахара.
В Азербайджане с 1995 по 2023 год годовое потребление сахара на душу населения выросло на 125%. Согласно подсчетам, в 2022 году один человек употреблял в среднем 27 кг сахара в год (около 74 г сахара в день). Данный показатель втрое превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в 25 г (6 чайных ложек). Кроме того, в период с 2012 по 2023 год наблюдался рост потребления населением какао, шоколада и сахаросодержащих кондитерских изделий, а также подслащенной минеральной и газированной воды на 40%.
Учитывая вред данной тенденции, эксперты считают важным сократить количество сахара в рационе для здорового будущего. В связи с этим АПБА проводит широкую пропагандистскую и просветительскую работу, подготавливает и представляет общественности соответствующие буклеты и видеоролики.