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АПБА продолжает кампанию "Сократи потребление сахара, продли жизнь"

АПБА продолжает кампанию "Сократи потребление сахара, продли жизнь" Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает кампанию "Сократи потребление сахара, продли жизнь".
Здоровье
10 января 2024 г. 10:07
АПБА продолжает кампанию Сократи потребление сахара, продли жизнь

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает кампанию "Сократи потребление сахара, продли жизнь".

Как сообщает Report, акция реализуется в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения и здорового питания.

По данным исследований, неинфекционные заболевания ежегодно становятся причиной смерти 41 млн человек в мире, что составляет 74% от общего числа смертей. 17,9 млн смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания, а 2 млн - на сахарный диабет. На развитие этих заболеваний большое влияние оказывает чрезмерное употребление сахара.

В Азербайджане с 1995 по 2023 год годовое потребление сахара на душу населения выросло на 125%. Согласно подсчетам, в 2022 году один человек употреблял в среднем 27 кг сахара в год (около 74 г сахара в день). Данный показатель втрое превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму в 25 г (6 чайных ложек). Кроме того, в период с 2012 по 2023 год наблюдался рост потребления населением какао, шоколада и сахаросодержащих кондитерских изделий, а также подслащенной минеральной и газированной воды на 40%.

Учитывая вред данной тенденции, эксперты считают важным сократить количество сахара в рационе для здорового будущего. В связи с этим АПБА проводит широкую пропагандистскую и просветительскую работу, подготавливает и представляет общественности соответствующие буклеты и видеоролики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAQTA “Şəkəri azalt, ömrünü uzat!” kampaniyasını davam etdirir

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