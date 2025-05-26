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АПБА призывает не верить лжеэкспертам: Лягушачье мясо местного производства соответствует стандартам ЕС

АПБА призывает не верить лжеэкспертам: Лягушачье мясо местного производства соответствует стандартам ЕС АПБА призывает не верить лжеэкспертам: Лягушачье мясо местного производства соответствуют стандартам ЕС
Здоровье
26 мая 2025 г. 18:30
АПБА призывает не верить лжеэкспертам: Лягушачье мясо местного производства соответствует стандартам ЕС

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) распространило заявление на фоне бурных обсуждений в соцсетях касательно продажи на местном рынке лягушачьего мяса.

Как передает Report со ссылкой на заявление АПБА, лягушачье мясо является одним из популярных продуктов питания во многих странах мира. Особенно широко распространено в кухнях Франции, Китая, Таиланда, Вьетнама и Мексики.

В агентстве отметили, что Азербайджан запустил местное производство лягушачьих лапок, продукция экспортируется на европейский рынок, в частности в Италию и Францию.

"Экспорт осуществляется на постоянной основе, поскольку продукция соответствует стандартам безопасности и гигиены Европейского Союза. Продукция производится на предприятиях ООО "AZARIFROG" в селе Шорсулу Сальянского района и ООО "Az Fish and Frog" в селе Гызылагадж Масаллинского района", — говорится в заявлении.

В АПБА призвали не верить заявлениям лжеэкспертов, которые тиражируются рядом СМИ и распространяются в соцсетях в последнее время.

"В любом пищевом продукте могут развиваться микроорганизмы, если не соблюдаются условия хранения и правила обработки. Эти принципы относятся не только к лягушачьему мясу, но и ко всем пищевым продуктам", - говорится в заявлении.

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