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АПБА: При импортно-экспортных операциях решено утилизировать более 3 600 тонн продукции

АПБА: При импортно-экспортных операциях решено утилизировать более 3 600 тонн продукции В результате мер продбезопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля в процессе импортно-экспортных операций принято решение об утилизации и возврате 3 620 тонн и 20 460 единиц продукции, подлежащих контролю продбезопасности, ветеринарному и фитоса
Здоровье
27 октября 2022 г. 12:18
АПБА: При импортно-экспортных операциях решено утилизировать более 3 600 тонн продукции

В результате мер продбезопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля в процессе импортно-экспортных операций принято решение об утилизации и возврате 3 620 тонн и 20 460 единиц продукции, подлежащих контролю продбезопасности, ветеринарному и фитосанитарному контролю.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на пресс-конференции.

По его словам, в перечень уничтоженной продукции входят 1 760 кг зернобобовых, 171 тонна фруктов и овощей, 66 тонн посевных материалов, 340 кг мучных кондитерских изделий, 5 107 кг различных пищевых продуктов и 29 405 единиц биологически активных пищевых добавок:

"В связи с требованиям нового закона, поставляющим в Азербайджан продукты питания странам предоставлена официальная информация. Начата оценка систем и продовольственных объектов этих стран. Принимаются серьезные меры по предотвращению импорта в страну продукции без маркировки на азербайджанском языке".

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Версия на азербайджанском языке AQTA: “İdxal və ixrac əməliyyatları zamanı 3 600 tondan çox məhsul barədə zərərsizləşdirilmə qərarı verilib”

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