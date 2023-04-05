АПБА предупредило компании, поставляющие продукты из Китая в Азербайджан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предупредило некоторые компании, поставляющие продукты питания из Китая.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предупредило некоторые компании, поставляющие продукты питания из Китая.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 24.5 закона ”О продовольственной безопасности" для ввоза на таможенную территорию Азербайджана ряда продуктов питания и кормов должны быть предварительно утверждены объекты, на которых производится и перерабатывается эта продукция.

В Азербайджан из Китая ввозится ряд продуктов питания, в том числе грузы, относящиеся к группе особого риска и требующие ветеринарного контроля. К ним относятся говядина, утка, рыба, рыбные консервы, молочка и продукты, используемые в качестве корма для животных.

АПБА предупреждает компании, осуществляющие экспорт продуктов из Китая и заявляет, что соответствующая пищевая продукция должны быть утверждена в соответствии с пунктом закона “О безопасности пищевых продуктов”. Компании, которые не подадут заявку на одобрение до 10 апреля, не смогут импортировать продукты питания из этой страны.