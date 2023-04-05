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АПБА предупредило компании, поставляющие продукты из Китая в Азербайджан

АПБА предупредило компании, поставляющие продукты из Китая в Азербайджан Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предупредило некоторые компании, поставляющие продукты питания из Китая.
Здоровье
5 апреля 2023 г. 13:40
АПБА предупредило компании, поставляющие продукты из Китая в Азербайджан

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предупредило некоторые компании, поставляющие продукты питания из Китая.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности.

Было отмечено, что в соответствии со статьей 24.5 закона ”О продовольственной безопасности" для ввоза на таможенную территорию Азербайджана ряда продуктов питания и кормов должны быть предварительно утверждены объекты, на которых производится и перерабатывается эта продукция.

В Азербайджан из Китая ввозится ряд продуктов питания, в том числе грузы, относящиеся к группе особого риска и требующие ветеринарного контроля. К ним относятся говядина, утка, рыба, рыбные консервы, молочка и продукты, используемые в качестве корма для животных.

АПБА предупреждает компании, осуществляющие экспорт продуктов из Китая и заявляет, что соответствующая пищевая продукция должны быть утверждена в соответствии с пунктом закона “О безопасности пищевых продуктов”. Компании, которые не подадут заявку на одобрение до 10 апреля, не смогут импортировать продукты питания из этой страны.

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Версия на азербайджанском языке AQTA Çindən Azərbaycana qida məhsulları gətirən bəzi şirkətlərə xəbərdarlıq edib

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