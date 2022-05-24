АПБА предупредила предпринимателей

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет выдачу сертификатов продбезопасности, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов посредством электронной системы.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) осуществляет выдачу сертификатов продбезопасности, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов посредством электронной системы.

Как сообщили Report в АПБА, субъекты предпринимательства могут получить соответствующие сертификаты, обратившись из своих "Личных кабинетов" посредством "Asan imza" и загрузив в систему соответствующие документы.

Однако некоторые организации, в последнее время зарекомендовавшие себя, как брокерские, размещая официальный логотип АПБА на своих рекламных средствах и электронных страницах, пытаются создать у предпринимателей и общественности ложное представление о том, что они якобы имеют какие-либо полномочия для того, чтобы представлять различные сертификаты продбезопасности , ветеринарные и фитосанитарные сертификаты.

В связи с этим случаями в рамках законодательства будут предприниматься обращения в правоохранительные органы и соответствующие организации.