АПБА предотвратило продажу поддельных молочных продуктов через соцсети

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на основании граждан потребителей провело проверку деятельности субъекта предпринимательства в поселке Масазыр Абшеронского района.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на основании граждан потребителей провело проверку деятельности субъекта предпринимательства в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщили Report в агентстве, установлено, что у ряда предприятий-производителей приобретались молочные продукты (сметана, сыр и др.), содержащие сухое молоко и заменители молочного жира. С упаковок удалялись оригинальные этикетки, после чего продукция реализовывалась через социальные сети TikTok и Instagram под видом натуральных молочных продуктов, без каких-либо сопроводительных документов.

Также выявлено, что доставка продукции осуществлялась на легковом автомобиле, не оборудованном холодильной установкой, с нарушением требований к температурному режиму.

В связи с выявленными нарушениями были приняты соответствующие меры в рамках законодательства, противоправная деятельность пресечена.