 Наверх

Агентство по продбезопасности Азербайджана ограничило деятельность ресторана

​АПБА ограничило деятельность ресторана

Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана продолжает проводить мониторинги. 

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства, были проведены проверки в принадлежащем Кязымовой Насибе Башир гызы ресторане “Sabiha” по адресу ул. Ахмеда Раджабли, 5. 

Были выявлены факты грубого нарушения санитарно-гигиенических норм и требований технико-нормативных документов касательно приготовления и хранения еды и напитков. Были взяты пробы образцов продовольственных товаров и направлены в лабораторию Агентства.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!