Агентство по продбезопасности Азербайджана ограничило деятельность ресторана

Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана продолжает проводить мониторинги.

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства, были проведены проверки в принадлежащем Кязымовой Насибе Башир гызы ресторане “Sabiha” по адресу ул. Ахмеда Раджабли, 5.

Были выявлены факты грубого нарушения санитарно-гигиенических норм и требований технико-нормативных документов касательно приготовления и хранения еды и напитков. Были взяты пробы образцов продовольственных товаров и направлены в лабораторию Агентства.