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АПБА ограничила деятельность птицеперерабатывающего предприятия

АПБА ограничила деятельность птицеперерабатывающего предприятия

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с работниками Главного управления общественной безопасности МВД провели рейд в принадлежащем физическому лицу Бабаеву Джейхуну Рафик оглу птицеперерабатывающем предприятии на улице Мектебли в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе рейда выявлены незаконная деятельность предприятия, несоблюдение требований технических нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности, а также факты антисанитарии. 

На основании выявленных фактов было принято решение ограничить деятельность предприятия в соответствии с требованиями законодательства.

AПБA продолжит меры для защиты здоровья населения, обеспечения их безопасными продуктами питания и будет принимать самые жесткие меры для предотвращения незаконных действий, направленных на нарушение прав потребителей.

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