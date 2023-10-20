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АПБА ограничил ввоз в Азербайджан картофеля из нескольких иранских предприятий

АПБА ограничил ввоз в Азербайджан картофеля из нескольких иранских предприятий Введен временный запрет на ввоз в Азербайджан продовольственного картофеля из некоторых иранских компаний.
Здоровье
20 октября 2023 г. 18:58
АПБА ограничил ввоз в Азербайджан картофеля из нескольких иранских предприятий

Введен временный запрет на ввоз в Азербайджан продовольственного картофеля из некоторых иранских компаний.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В агентстве отметили, что сотрудниками АПБА были отобраны образцы из партий продовольственного картофеля, импортированного в Азербайджан из Ирана, и произведенного на предприятиях компаний Hame Fan Harifan Khedmat Gostar, Shayan Sam Milad и Amin Tejarat Atlas Darya. Затем образцы были переданы в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

По итогам проведенного анализа в картофеле был обнаружен карантинный вредитель - кольцевая бактериальная гниль (“clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus“) и бактерии бурой гнили картофеля (”Ralstonia solanacearum").

В этой связи агентство приняло решение о введении с 23 октября 2023 года временного запрета на ввоз в Азербайджан продовольственного картофеля из вышеперечисленных предприятий. Уведомления об этом также направлены в соответствующие органы Ирана.

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Версия на азербайджанском языке İranın bəzi şirkətlərinin Azərbaycana kartof gətirməsinə qadağa qoyulub

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