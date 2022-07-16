АПБА обратилось к предпринимателям

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, проводимые в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, проводимые в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты прав потребителей.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе последних мониторингов были выявлены факты приема торговыми сетями курятины и птицеводческой продукции без ветеринарного свидетельства, а также отсутствие соответствующего сопроводительного документа на перевозку такой продукции.

"Агентство обращается к субъектам предпринимательства, занимающимся продажей курятины и другой продукции птицеводства, и еще раз заявляет, что продукция животного происхождения, в том числе птицеводства, входят в особую группу риска и несоблюдение требований соответствующих нормативных правовых актов при ее производстве, переработке, упаковке, хранении, транспортировке и продаже является не только нарушением закона, но представляет серьезную опасность для здоровья человека.

При приеме продукции птицеводства торговые сети должны требовать ветеринарное свидетельство или справку, выданные АПБА. Продукция, принятая без соответствующей документации, считается продукцией неизвестного происхождения, поскольку не прошла государственный ветеринарный контроль", - отметили в Агентстве.