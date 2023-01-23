Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к населению в связи с распространением коричнево-мраморного клопа.
Как сообщает Report, Агентство призывает население быть активным и осторожным в борьбе с вредителем, который, питаясь более чем 300 растениями, значительно снижает их урожайность.
Граждан просят при обнаружении вредителя сообщить об этом в соответствующие государственные органы и в колл-центр АПБА по номеру 1003.
В видеоролике, подготовленном АПБА о коричнево-мраморном клопе, подробно рассказывается о вредителе, а также о распространении, развитии, питании и мерах борьбы с вредителем.