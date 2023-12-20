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АПБА обратилось к гражданам в преддверии праздников

АПБА обратилось к гражданам в преддверии праздников В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвали граждан к осторожности в связи с ростом объема суррогатного алкоголя на рынке в преддверии празднования Нового года.
Здоровье
20 декабря 2023 г. 15:53
АПБА обратилось к гражданам в преддверии праздников

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвали граждан к осторожности в связи с ростом объема суррогатного алкоголя на рынке в преддверии празднования Нового года.

Как сообщили Report в АПБА, с учетом увеличения потребления алкогольных напитков в период праздников, в стране появляются "дельцы", которые поставляют на рынок поддельный алкоголь, представляющий опасность для здоровья граждан.

"Метиловый (метаноловый) спирт, используемый при изготовлении суррогатного алкоголя, может привести к серьезным негативным последствиям для организма. Употребление такого алкоголя пагубно для центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и органов зрения" - заявили в агентстве.

В АПБА призвали граждан при покупке продуктов питания знакомиться с информацией на этикетке, запрашивать документы о соответствии нормативно-правовым актам в области безопасности пищевых продуктов, а в случае выявления противоправных действий заявлять в агентство по телефону "1003".

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Версия на азербайджанском языке AQTA bayram günləri ilə bağlı vətəndaşlara çağırış edib

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