АПБА обратилось к гражданам в преддверии праздников

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвали граждан к осторожности в связи с ростом объема суррогатного алкоголя на рынке в преддверии празднования Нового года.

В Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) призвали граждан к осторожности в связи с ростом объема суррогатного алкоголя на рынке в преддверии празднования Нового года.

Как сообщили Report в АПБА, с учетом увеличения потребления алкогольных напитков в период праздников, в стране появляются "дельцы", которые поставляют на рынок поддельный алкоголь, представляющий опасность для здоровья граждан.

"Метиловый (метаноловый) спирт, используемый при изготовлении суррогатного алкоголя, может привести к серьезным негативным последствиям для организма. Употребление такого алкоголя пагубно для центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и органов зрения" - заявили в агентстве.

В АПБА призвали граждан при покупке продуктов питания знакомиться с информацией на этикетке, запрашивать документы о соответствии нормативно-правовым актам в области безопасности пищевых продуктов, а в случае выявления противоправных действий заявлять в агентство по телефону "1003".