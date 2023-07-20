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АПБА обратилась к руководителям предприятий общественного питания

АПБА обратилась к руководителям предприятий общественного питания Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к руководителям предприятий общественного питания, действующих на территории страны.
Здоровье
20 июля 2023 г. 15:29
АПБА обратилась к руководителям предприятий общественного питания

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) обратилось к руководителям предприятий общественного питания, действующим на территории страны.

В обращении, поступившем в Report от АПБА, говорится:

"Согласно закону Азербайджана "О продовольственной безопасности", вступившему в силу с 1 января этого года, субъекты питания, занимающиеся перевозкой пищевых продуктов, должны быть зарегистрированы в соответствующем порядке. Деятельность таких объектов в сфере питания без регистрации или утверждения запрещена. Также первичные и периодические медицинские осмотры должны проходить сотрудники субъектов питания, имеющие непосредственный контакт с пищевыми продуктами. Запрещается допускать к процессам первичного производства, изготовления, переработки, обращения и утилизации пищевых продуктов работников, не прошедших первичных и периодических медицинских осмотров, а также являющихся носителями различных инфекционных заболеваний. Контакт с пищевыми продуктами лиц, не прошедших медицинское обследование и являющихся переносчиками болезней, может привести к возникновению у людей различных инфекционных и кожно-венерических заболеваний. За неисполнение требований законодательства в сфере питания и несоблюдение законных письменных требований соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего защиту прав потребителей, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отметим, что в компетенцию АПБА входит осуществление государственного контроля за безопасностью пищевых продуктов и кормов, а также материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами на всех этапах пищевой цепочки".

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