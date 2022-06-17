АПБА обратилась к гражданам в связи с праздником Гурбан-байрам

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан-байрам.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан-байрам.

Как сообщили Report в Агентстве, азербайджанский народ ежегодно отмечает Гурбан-байрам с большим воодушевлением. С целью обеспечения контроля АПБА в праздничные дни совместно с соответствующими структурами продолжит свою деятельность в усиленном режиме.

Агентство заявляет, что забой и продажа животных должны осуществляться только в местах, определенных соответствующими государственными органами. Забой и продажа животных в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам, в том числе на улицах, обочинах дорог, в кварталах и других общественных местах, а также перевозка крупного и мелкого рогатого скота без ветеринарного удостоверения недопустимы.

​Граждане могут приобрести жертвенных животных в заранее определенных пунктах продажи животных, а также в торговых сетях, адреса которых указаны на официальном сайте агентства.

​Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики призывает всех соблюдать правила, рекомендованные соответствующими структурами для проведения священного праздника в безопасной обстановке, и еще раз поздравляет наш народ с предстоящим Гурбан-байрамом.