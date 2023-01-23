АПБА обнародовало причины гибели каспийских тюленей

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) обнародовало результаты исследований причин гибели каспийских тюленей.

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) обнародовало результаты исследований причин гибели каспийских тюленей.

Как сообщили Report в АПБА, в прибрежных зонах Баку и Сумгайыта, Хызинского, Шабранского, Лянкяранского, Астаринского, Нефтчалинского и Сальянского районов были организованы мониторинги с участием специалистов министерств сельского хозяйства и экологии и природных ресурсов, а также Института продбезопасности Азербайджана для изучения причин гибели тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря.

Образцы патологического материала, собранные из останков тюленей, были изучены в лаборатории Института продбезопасности Азербайджана, возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.

По информации, распространенной Росприроднадзором, предположительно причиной гибели нерп являют выбросы природного газа, вызвавшие гипоксию у тюленей.

Данный вопрос был обсужден в рабочем порядке с профильными специалистами Республики Дагестан, поддержавших эту версию. Исследователи факультета географии Московского государственного университета также предположили, что причиной гибели тюленей является отравление метаном, образовавшимся в результате сейсмической активности. Официального заявления о причинах гибели тюленей по итогам лабораторных исследований, проведенных в соседней стране, пока не сделано.