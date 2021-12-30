AQTA о причинах отравления в Dönər market

Агентство продбезопасности Азербайджана (AQTA) обнародовало результаты проверок в связи с отравлением, имевшим место 12 декабря в объекте общепита Dönər market, принадлежащем физическому лицу Аллахвердиеву Давуду Керим оглу и расположенном по адресу: г. Б

Агентство продбезопасности Азербайджана (AQTA) обнародовало результаты проверок в связи с отравлением, имевшим место 12 декабря в объекте общепита Dönər market, принадлежащем физическому лицу Аллахвердиеву Давуду Керим оглу и расположенном по адресу: г. Баку, Насиминский район, ул. Шамси Бадалбейли, 104.

Как сообщили в AQTA в ответ на запрос Report, специалисты агентства собрали необходимую информацию от потерпевших и самом объекте общепита, изъятые образцы были переданы в соответствующую лабораторию Института продбезопасности Азербайджана.

В результате лабораторных исследований в образцах были обнаружены кишечная палочка, протей и клостридии. В объекте общепита не соблюдались гигиенические нормы и правила, режим дезинфекции и пр.

Кроме того, установлено, что объект Dönər market работал без прохождения регистрации продбезопасности.

Работники учреждения осуществляли деятельность без прохождения периодического медосмотра, не велась борьба с вредителями (дезинфекция, дезинсекция и дератизация).

"Информация о результатах проведенного разбирательства передана в правоохранительные органы для придания инциденту юридической оценки", - сообщили в агентстве.