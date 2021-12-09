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АПБА о недочетах в хранении продовольственных продуктов в детсадах

АПБА о недочетах в хранении продовольственных продуктов в детсадах 16:29 "Наиболее часто встречающаяся проблема, с которой мы сталкиваемся в детских садах, - это совместное хранение продуктов питания и чистящих средств. В то же время сырые и приготовленные продукты хранятся вместе".
Здоровье
9 декабря 2021 г. 17:05
АПБА о недочетах в хранении продовольственных продуктов в детсадах
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"Наиболее часто встречающаяся проблема, с которой мы сталкиваемся в детских садах, - это совместное хранение продуктов питания и чистящих средств. Сырые и приготовленные продукты также хранятся вместе".

Как сообщает Report, об этом сказала сотрудник Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Шейла Юсифзаде, говоря о правильной организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях и требованиях технических нормативно-правовых актов в области безопасности пищевых продуктов.

Представитель АПБА напомнила о недопустимости неправильного хранения продовольственных продуктов: "Молоко, мясные продукты хранятся вместе с немытыми овощами. В результате, может возникнуть перекрестное загрязнение".

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