АПБА начало разбирательство в связи с массовым отравлением в Баку

10:36

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) начало разбирательство в связи с массовым отравлением в Баку.

Об этом Report сообщили в агентстве.

"Специалисты АПБА начали разбирательство для выяснения причин отравления. Общественность будет подробно проинформирована о результатах разбирательства", - сообщили в агентстве.

12 декабря в одной из донерных возле торгового центра "28 Mall" произошло массовое отравление. В течение дня восемь человек обратились в клинический медцентр с диагнозом отравление. В настоящее время лечение семи человек продолжается, один уже выписан домой.