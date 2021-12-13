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АПБА начало разбирательство в связи с массовым отравлением в Баку

АПБА начало разбирательство в связи с массовым отравлением в Баку 10:36
Здоровье
13 декабря 2021 г. 11:02
АПБА начало разбирательство в связи с массовым отравлением в Баку

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) начало разбирательство в связи с массовым отравлением в Баку.

Об этом Report сообщили в агентстве.

"Специалисты АПБА начали разбирательство для выяснения причин отравления. Общественность будет подробно проинформирована о результатах разбирательства", - сообщили в агентстве.

12 декабря в одной из донерных возле торгового центра "28 Mall" произошло массовое отравление. В течение дня восемь человек обратились в клинический медцентр с диагнозом отравление. В настоящее время лечение семи человек продолжается, один уже выписан домой.

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Версия на азербайджанском языке AQTA Bakıda dönərdən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb

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