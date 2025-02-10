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АПБА начало расследование по факту отравления в ресторане в Баку

АПБА начало расследование по факту отравления в ресторане в Баку 11:07
Здоровье
10 февраля 2025 г. 11:23
АПБА начало расследование по факту отравления в ресторане в Баку

В одном из известных ресторанов в Баку зарегистрирован случай отравления.

Как сообщает Report, об этом рассказал посетитель ресторана Халдун Новруззаде.

Он утверждает, что они с супругой отравились после того, как поели в ресторане грибной суп. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в токсикологическом отделении Клинического медицинского центра (КМЦ).

Новруззаде направил жалобу в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В ответ на запрос Report в АПБА сообщили, что указанный вопрос взят под контроль Бакинским региональным отделением агентства: "О результатах расследования будет сообщено дополнительно".

Как сообщили из КТМ в ответ на запрос "Report", 10 января около 02:08 Халдун Новруззаде (1991 года рождения) был доставлен в отделение скорой помощи Центра с жалобами на повышенную температуру, слабость и тошноту: "После проведения обследования пациенту был поставлен диагноз гастроэнтерит. После оказания необходимой медицинской помощи пациент был отпущен домой для амбулаторного лечения".

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